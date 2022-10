Dichiarazioni Lazio-Napoli, Sarri sanzionato dal Giudice Sportivo

Maurizio Sarri è stato sanzionato dal Giudice Sportivo a causa delle dichiarazioni rilasciate al termine di Lazio-Napoli.

Maurizio Sarri si è reso autore di dure dichiarazioni al termine di Lazio-Napoli. L’episodio risale allo scorso 3 settembre ma nella giornata di oggi è arrivata la sentenza da parte della FIGC. Attraverso un comunicato si rende noto che il tecnico biancoceleste dovrà pagare un’ammenda di 4mila euro. Stesso destino è riservato anche alla Società capitolina.

Di seguito il comunicato della FIGC:

“A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Maurizio Sarri è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro. Per responsabilità oggettiva – si continua a leggere – è stata sanzionata con un’ammenda di 4.000 euro anche la Lazio. Lo scorso 3 settembre il tecnico biancoceleste ha violato gli art.4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva nonché l’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver espresso in occasione delle interviste rilasciate al termine del match Lazio-Napoli, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A, giudizi lesivi del prestigio e della reputazione sia del direttore di gara, Simone Sozza, sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.”

