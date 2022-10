Napoli, si lavora per rinnovare i contratti di Rrahmani e Lobotka

Napoli, Rrahmani e Lobotka verso il rinnovo

Dopo i rinnovi di Meret e Zerbin, il Napoli lavora anche per trovare un accordo con Rrahmani e Lobotka. Secondo a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra è al lavoro per rinnovare i contratti di entrambi già entro la fine del 2022. Ecco quanto riporta il quotidiano in merito:

“Avanti i prossimi, a cominciare da Lobotka e Rrahmani, per cui è inevitabile non prevedere un aumento di stipendio dopo l’entusiasmante avvio di stagione. Per lo slovacco si parla da tempo col suo entourage per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2025. Lo slovacco guadagna 1.6 milioni, come l’ex Verona (1.5) e per entrambi la società ha pronto un adeguamento da 2,5 milioni a salire con bonus da inserire per arrotondare la cifra”.

fonte immagine in evidenza: sscnapoli.com

