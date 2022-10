Osimhen verso il rientro, si attende oggi il parere dello staff medico

Victor Osimhen potrebbe finalmente essere a disposizione di Luciano Spalletti dopo un lungo periodo di assenza.

Victor Osimhen potrebbe a breve ritornare tra i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti. L’attaccante nigeriano si è infortunato durante la sfida di Champions League contro il Liverpool, ma il recupero sarebbe avvenuto con successo grazie alle terapie.

Il Corriere dello Sport si concentra sul suo rientro in campo: se nella giornata di oggi lo staff medico darebbe l’ok, Osimhen potrebbe far parte della lista dei convocati per la sfida tra Napoli e Cremoese.

“Le terapie hanno funzionato, le risposte sul campo sono state molto convincenti e Victor è praticamente guarito. Pronto a rientrare, sì: se oggi lo staff medico darà il placet, potrebbe non soltanto lavorare con la squadra ma anche correre verso Cremona. Verso la prima convocazione dopo un mese sul divano. Spalletti non vede l’ora di poterci contare ma ne gestirà il rientro senza alcun rischio.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

