Milan, Theo Hernandez da forfait. Il terzino sarà assente contro il Napoli

Il Milan perde Theo Hernandez, niente Napoli

Il Milan questa sera contro il Napoli dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez, a riportarlo è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. il terzino rossonero non ha smaltito il suo infortunio, che lo costringerà al forfait contro gli azzurri. Pioli dovrebbe schierare Traorè sulla sinistra, che ha già sostituito in alcune occasioni il francese in questa stagione.

