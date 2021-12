Scotto: “Dopo l’addio di Manolas potrebbero esserci due nuove acquisti”

Giovanni Scotto sulle prossime mosse dopo l’addio di Manolas

Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del prossimo mercato di gennaio. Ecco quanto dichiarato:

“La cessione rapidissima di Manolas mi ha stupito davvero, tra l’altro a pochi giorni dall’importante gara col Milan e con poco rispetto verso i tifosi. Chi prenderà il Napoli per sostituirlo? Normalmente quando la società compie queste operazioni ha già pronta l’alternativa. Gli azzurri potrebbero acquistare un difensore centrale inserendolo nella lista di Serie A oppure attuare un’altra strategia: si potrebbe anticipare l’arrivo di Mandava dal Lille e comprare un under 21 che occuperebbe un posto nell’altra lista per l’appunto“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milan, Theo Hernandez da forfait. Il terzino sarà assente contro il Napoli

Diquattro, ad DAZN: ” Dal prossimo anno si cambia, la doppia utenza usata in modo scorretto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La specie umana si estinguerà, ma quando?