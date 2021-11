UFFICIALE – Daniele Orsato arbitrerà Napoli-Lazio: la sestina completa

Daniele Orsato arbitrerà Napoli-Lazio

Daniele Orsato arbitrerà Napoli-Lazio, sfida in programma domenica sera al Maradona. L’Aia ha diffuso le designazioni per il 14° turno della Serie A, con Orsato che sarà coadiuvato al Var da Di Paolo. In basso la sestina completa.

Napoli-Lazio ore 20.45

Orsato

Mondin-Ranghetti

Iv: Cosso

Var: Di Paolo

Avar: Vivenzi

