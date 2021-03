Bakayoko, il Chelsea chiede 18 milioni al Napoli per il riscatto del giocatore

Il quotidiano Il Roma riporta che il Chelsea ha chiesto al Napoli 18 milioni di euro per il riscatto di Tiemoué Bakayoko.

Il centrocampista del Napoli Tiemoué Bakayoko proseguirà difficilmente il suo percorso con il Napoli. Il motivo risiede nella cifra che il Chelsea ha chiesto alla Società azzurra. Secondo quanto riporta Il Roma, per riscattare il centrocampista il Chelsea avrebbe chiesto al Napoli 18 milioni, somma di denaro che Aurelio De Laurentiis difficilmente accetterà.

Ecco quanto riportato:

“Il Chelsea ha chiesto 18 milioni per il riscatto e a queste cifre De Laurentiis non accetterà mai. Magari si potranno sedere ad un tavolo e discuterne, ma il francese vuole assolutamente essere parte integrante del progetto. E se dovrà restare a guardare Demme, se ne andrà altrove per trovare finalmente un po’ di pace.”

