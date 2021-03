Mercato Napoli, Bargiggia: “Arriveranno di sicuro due difensori centrali”

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, è intervenuto ad “Arena Maradona” ed ha parlato del mercato del Napoli.

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto nella trasmissione Arena Maradona, in onda su Radio Crc. L’argomento su cui si è soffermato è stato il mercato del Napoli; si è parlato infatti sia delle cessioni sia degli acquisti di fine stagione.

Il primo commento però riguarda la lotta del Napoli per un posto in Champions League.

“Sarà difficile: le squadre hanno più o meno tutti gli stessi punti. Ormai quello con la Juventus sarà uno scontro diretto. I bianconeri sono un’avversaria da quarto posto, anche se Pirlo afferma che possono ancora vincere lo scudetto. Non va dimenticata la sfida tra Juve ed Atalanta: è da considerarsi importante. Coloro che criticato Gattuso non ci ha capito molto. Parlo anche di De Laurentiis: i suoi silenzi erano peggio delle critiche.”

In seguito, Bargiggia inizia a parlare del mercato del Napoli:

“Adesso De Laurentiis tratterrebbe Gattuso, che però non penso voglia rimanere. Il successo dipenderà dal mercato che ci sarà. Di sicuro il Napoli acquisterà due difensori centrali: due è il numero minimo, ma possono essere anche tre. Nikola Maksimovic andrà via a zero, ma gli obiettivi sono due: vendere Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Di conseguenza ci vorrà un centrocampista ed un esterno sinistro, in totale potrebbero esserci quattro o cinque acquisti.”

