De Nicola:”Per battere il virus bisogna restare a casa”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8 dove si è parlato dell’emergenza del coronavirus. Ecco le sue parole: “I dati ci fanno capire dell’importanza di questo problema che è molto serio. Lo devono capire tutti i paesi del mondo. Va fatta prevenzione, servono mascherine, dobbiamo stare chiusi in casa, non c’è niente da fare, purtroppo è così. Vorrei lavorare, non so come passare il tempo, ma non possiamo fare altro. Cercheremo di fare di tutto per fare una prevenzione seria. Dobbiamo studiare per riuscire a capire quali sono i punti deboli del virus”. Poi lancia un appello: “L’invito di stare a casa è per tutelare l’espandersi del virus, soprattutto a persone che potrebbero prenderlo e rimanerci. La ricerca deve studiare bene il problema isolando il virus per capire se, per esempio, è termolabile o meno e in quali condizioni smette di essere virulento. Una volta capito questo noi possiamo naturalmente dire che siamo arrivati a metà strada perché la soluzione poi la troveremo”.

