De Biasi: “Ripresa allenamenti? Calciatori persone normali, vanno tutelati insieme alle loro famiglie”

De Biasi: bisogna spostare gli allenamenti il più in là possibile, quando la situazione sarà cambiata completamente. I calciatori possono tenersi allenati a casa

Gianni De Biasi è intervenuto durante Stadio Aperto su TMW Radio ed ha parlato dell’emergenza coronaviris in relazione ad una eventuale ripresa degli allenamenti da parte dei giocatori.

Queste le sue parole:

Qualche considerazione su questo momento di emergenza?

“Mi rendo conto che è cambiato il modo di vivere. Macchine e persone non si vedono più in giro, quantomeno qui dove abito io. C’è una grande attenzione alle norme e mi auguro le possano rispettare tutti. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità”.

Ci stiamo abituando ad una nuova vita?

“Senza dubbio. Dobbiamo cambiare la nostra vita perché abbiamo a che fare con un nemico invisibile. Anche quando la situazione sarà migliorata non torneremo alla vita di prima. Credo che per un lungo periodo di tempo andremo in giro le mascherine”.

De Biasi risponde se è giusto riprendere gli allenamenti delle squadre in Serie A

“Assolutamente no. La priorità è la salute della popolazione. I calciatori sono persone normali e vanno tutelati insieme alle loro famiglie. Bisogna spostare gli allenamenti il più in là possibile, quando la situazione sarà cambiata completamente. I calciatori possono tenersi allenati a casa. Ciò che conta è che la partita da vincere è quella con il Coronavirus e dobbiamo farlo tutti insieme da squadra”.

Come si è comportata l’Italia rispetto a questa emergenza?

“L’Italia è stata la nazione più seria nell’approccio con il Coronavirus. Probabilmente si potevano fermare le attività un po’ prima, ma parlare a posteriori e troppo facile. Abbiamo fatto molte indagini perché abbiamo un grande sistema sanitario. Mi auguro che riusciamo a debellare al più presto il virus”. Conclude De Biasi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tragedia per Emmanuel Badu: la sorella uccisa in Ghana

Preziosi pres. Genoa: “Ipotesi playoff o playout un’idiozia totale!”

Calciomercato Napoli, Meret vuole andare via: il Milan fa sul serio

Botti, Direttore del Pascale, risponde al virologo milanese: “Reazione dettata da deliri di onnipotenza”

Del Genio:”Allenamenti? Riprenderanno ad emergenza finita”

Sion, ufficiale il licenziamento di 9 giocatori

Calemme:”Jovic è sulla lista, ma non è la priorità”

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: in Campania, il totale dei contagiati sale a 652

VIDEO – Insigne scalpita, per tornare in campo: palleggia sul balcone!

Coronavirus, la “fuga” di Higuain: in quarantena a casa, vola in Argentina

VIDEO – Emilio Fede si scusa: “Basta polemiche, “grazie” Prof. Ascierto”

UFFICIALE – La Premier League si ferma fino al 30 aprile. Il comunicato

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts