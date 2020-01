Albrizio: ”Lobotka? Il Napoli vuole chiudere in fretta, ma cerca anche altro!”

MERCATO NAPOLI- A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Federico Albrizio, giornalista, per parlare del Napoli e del mercato del club azzurro.

Queste le sue parole:

”Lobotka? Il Napoli vuole chiudere in fretta e l’incontro di oggi va in tal senso proprio che il club azzurro vorrebbe concludere la trattativa in una settimana. Per dare dubito a Gattuso il rinforzo che serve a centrocampo, ma anche per evitare giochi al rialzo del Celta Vigo”.