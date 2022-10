Spalletti: “In campo con le nostre qualità. Non rischiamo Anguissa, Osimhen dall’inizio. Kvara speciale”

Spalletti, la conferenza stampa per Roma Napoli

Spalletti tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli. Queste le sue parole

Spalletti:

“Dobbiamo pensare alla nostra forza e a noi, dobbiamo pensare a quello che sa fare il Napoli mettendo dentro le nostre qualità. E’ difficile che Anguissa sia dentro la partita, non è corretto rischiarlo e gli altri hanno mostrato di star bene, sarebbe una mancanza di fiducia rispetto gli altri che si sono allenati con continuità.

Vogliamo mettere in campo le nostre qualità, quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, ancora con più qualità e velocità rispetto a come ci riesce. Loro hanno questa caratteristica di andare ad incidere sui risultati con i calci piazzati, i numeri dicono questo. Dipende da quanto concederemo noi, dobbiamo provare a tenere più palla per evitare le palle inattive nelle zone della nostra area. Noi non vogliamo snaturare la nostra qualità.

Gestione Kvaratskhelia? Ogni volta che provo a dire qualcosa poi dite che ho qualcosa contro dl lui. Il ragazzo non si farà influenzare da nessuna voce, è un ragazzo speciale convinto di essere forte e disposto ad assorbire tutte le difficoltà che tu gli vuoi mettere a disposizione. Ultimamente gli ho chiesto del calcio di rigore e se l’avesse calciato con tranquillità, mi ha risposto con un secco ‘Why not? (Perché no?), questo dimostra chi è lui.

Mourinho è uno di quelli super, fai bene tanti risultati e poi ti arriva sempre roba più importante addosso, ora arriva il super allenatore Mourinho. E’ sempre l’aumentare le nostre capacità e rafforzare il nostro livello. Noi dobbiamo pensare a quello che sa fare il Napoli, non a quello che sa fare la Roma.

E’ difficile per me andare a non apprazzare quello che è il lavoro dei miei colleghi. Io le partite le guardo tutte e riesco a prendere qualsiasi cosa anche da partite di Serie C e B. Ancor di più da squadre che ha allenato Mourinho, fino ad arrivare a Liverpool, City e Arsenal. Queste squadre hanno genialità in panchina e in campo, quando la cosa si unisce vengono fuori cose che possono creare attrazione per tantissimi allenatori. Mourinho per me è stato uno di questi, quando mi saluta lo fa come un amico e io faccio altrettanto. Ci può stare quando la squadra avversaria è brava a fare delle cose poi tu modifichi qualcosa nella squadra senza snaturare il tuo comportamento. Noi come loro abbiamo anche partite infrasettimanali, faremo sempre delle scelte per vincere la partita, quella del presente e quella di domani. Il 90% si sta attenti a mettere forza sulle nostre qualità, poi una piccola attenzione su cosa sanno fare gli altri va data.

Noi siamo fatti in questa maniera, abbiamo i nostri riferimenti e le nostre qualità, che sono importanti. Vedo dura che possiamo fare un gioco diverso rispetto a questo che mostriamo. Più siamo nell’altra metà campo e più ci sono percentuali si essere nella loro area e fare gol. Bisogna creare poi pressioni e difendersi altri senza correre rischi per evitare ripartenze a campo aperto. Quelle cose che possono creare difficoltà. Ai tifosi del Napoli piace il calcio, vogliono divertirsi e vedere la squadra giocare a calcio con idee per fare spettacolo. Il Napoli è spettacolare sotto tanti aspetti, il calcio deve avere lo stesso biglietto.

Ci sono due condizioni nella vita per essere quelli forti: essere sicuro di se stessi o non esserli, di mezzo c’è il nulla. Noi dobbiamo essere sicuri di noi stessi e della nostra forza. Osimhen è nelle condizioni di essere scelto, ha fatto due spezzoni di partite dopo aver fatto una preparazione adeguata post inforrtunio. Abbiamo aspettato anche una partita in più prima di convocarlo. L’abbiamo inserito in due secondi tempi e quindi è nelle condizioni di essere scelto dall’inizio.

Abbiamo già giocato partite di livello che ci hanno dato convinzioni, questa squadra e questi giocatori hanno giocato su certi campi incredibili e fatto prestazioni di livello. Troveremo una squadra forte, perché la Roma ha una classifica importantissima, ma noi siamo nelle condizioni di giocare la nostra partita.

Ho sempre avuto ragazzi eccezionali, spesso gente con spirito proposto al noi, questa visione aperta a guardare di quello che hanno bisogno anche gli altri, allora diventa tutto più facile e si fanno più risultati. Attraverso la disponibilità, umilità e altro si porta più qualità nel gruppo.

Ogni volta che torno a Roma i pensieri belli hanno sempre il sopravvento su quelli brutti. Mi sento tantissimo con molte persone di Roma, sono dialoghi molto cordiali. Ritornare a Roma mi porta sempre grandi sorrisi, così come tutti quelli che incontro. Sono felice di ritornarci, quello che sarà nello stadio non lo so, ma per me rimane quest’idea qui”.

