VIDEO – Mourinho: “Napoli favorito, ma a volte il favorito perde. Kvara? Posso dargli un calcio”

Mourinho, la conferenza stampa alla vigilia di Roma Napoli

José Mourinho tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

Mourinho in conferenza

“Voglio dare un grande abbraccio alla famiglia di Francesco e alla sua famiglia per il funerale di oggi. Dybala e Wijnaldum, come Celik, non ci saranno con noi con il Napoli. Abbiamo avuto una settimana per recuperare dopo tante partite di fila, molti avevano bisogno di recuperare e dovevamo preparare questa partita contro la prima in classifica. Sono primi dopo 10 gare, quando è così significa che ha già un significato. Vogliamo tanto giocare, l’opinione generale è che il Napoli è favorito, ma qualche volta il favorito perde.

Zaniolo deve migliorare il gioco e la sua interpretazione. Quando sei un giocatore più offensivo se instintivo, quando sei un giocatore di centrocampo devi essere un giocatore più mentale, che spesso non può rischiare in alcune zone di campo. Lui è in una fase della sua carriera che è ancoa in crescita. Mi dimostra sempre più una crescita dal punto di vista caratteriale, è partito come un giocatore individualista e ora è un giocatore di squadra. Ho visto un giocatore con grande maturità, tre partite di squalifica in Europa mi sembra allucinante, penso anche che il rosso è un rosso che poteva essere un giallo. Su Zaniolo è tutto troppo, devo difenderlo dopo il comunicato. Non sono contento perché non avrò lui per un giocatore per due partite, ma ancor di più per il giocatore che si starà domandando perché è stato squalificato per 3 partite.

I giocatori devono imparare e crescere col nostro sistema di gioco. La squadra si sente bene. La forza del Napoli è la forza offensiva si, ha fatto tanti gol. Ma non è vero che noi non siamo offensivi. Non segniamo gol, ma creiamo tanto. Non abbiamo mai aspettato nessuno, non facciamo gol perché sbagliamo tantissimo e non perché siamo difensivi. Magari domani tiriamo 3 volte e facciamo 3 gol. Con l’Atalanta abbiamo tirato 20 volte contro 1 loro ed è finita 0-1 per l’Atalanta. Cercheremo di vincere la partita. Sento il Napoli è una squadra forte, favorita, che fa tanti gol, che difende bene e ok, allora noi andremo a giocare e vedremo cosa riusciremo a fare.

Abbiamo profili di giocatori che segnano, non perdiamo fiducia nei giocatori perché i gol arriveranno. Va bene se la Roma riuscirà a distribuire i gol, un giorno faremo 5 gol in 5 tiri, oggi ci gira tutto diveramente. Non ho sentito Luciano, ma è vero che è un mio amico e ha rispetto per me, così come io per lui. Lui è un bravissimo allenatore, non c’è nessuna ipocrisia e pre tattica da parte sua o mia. Lui sa che la sua squadra è top e sa anche che non è facile, sa che può anche perdere a Roma.

Non dovete aspettarvi niente da me su Kvara, magari se passa davanti a me posso provarlo a calciare (ride, ndr). Adesso è troppo facile che eravamo interessati, l’unica cosa che interessa è che è andato al Napoli, ha fatto bene il club e anche lui ha scelto bene. E’ un grandissimo giocatore”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ipotesi ripescaggio Italia ai Mondiali 2022: in caso di esclusione dell’Iran. Il motivo

UFFICIALE – Liverpool-Napoli, biglietti in vendita dalle ore 10.00 di lunedì: prime 48h per gli abbonati

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici