FOTO – Zazzaroni e Caressa, stesso pronostico su Roma-Napoli

Zazzaroni e Caressa hanno fatto lo stesso pronostico su Roma-Napoli

Zazzaroni e Caressa nel consueto appuntamento del sabato mattina durante Deejay Football Club su Radio Deejay, hanno fatto i pronostici per l’undicesima giornata di Serie A. Entrambi hanno fatto lo stesso pronostico su Roma-Napoli, per loro la sfida dell’Olimpico finirà in parità.

