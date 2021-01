Napoli, calciomercato: c’è il sì di Milik al Masriglia, oggi si può chiudere

Il polacco sembra essere ad un passo dal Marsiglia

Le voci attorno al trasferimento di Arkadiusz Milik si fanno sempre più frequenti e contrastanti, tra accordi imminenti e brusche frenate l’ultimo aggiornamento arriva da Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato riporta sul suo sito ufficiale che la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per l’accordo finale.

Questo è quanto si legge:

“Anche oggi (ieri, ndr) si è lavorato no stop, al netto di tutte le speculazioni e di chi emette sentenze cambiando idea ogni minuto. La volontà è fortissima e diciamolo pure che sarebbe un mezzo miracolo arrivare alla conclusione, con tutte le problematiche che si sono state negli ultimi mesi (troppi mesi) anche nei rapporti. Adesso c’è il sì di Milik e gli accordi tra Napoli e OM alle cifre già raccontate: si arriva a 13 milioni con i bonus, c’è una percentuale sulla futura vendita appena sotto il 30 per cento. Domani il Napoli gioca la finale di Supercoppa ma può essere la giornata giusta per la definitiva quadratura“.

