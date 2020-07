Serie A, cambiano gli orari delle partite

Sky chiede alla Lega Serie A di anticipare di mezzora gli orari delle partite a partire già da domani: dalle 17.15 alle 16.45, dalle 19.30 alle 19 e dalle 21.45 alle 21.15. Dalla confindustria del calcio italiano c’è massima disponibilità, ma serve l’ok dell’Assocalciatori, che oggi ne discute con la stessa Lega per trovare un’intesa definitiva.

Sia i calciatori infatti, che gli addetti ai lavori, si sono lamentati per l’orario di fine delle partite serali (quelle delle 21.45 in particolare) che costringono alle ore piccole tutti. Per questo motivo anticipare di mezz’ora sembra essere la via di mezzo migliore per combattere il caldo ma senza giocare troppo tardi.

