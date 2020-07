Napoli, i messicani insorgono contro Gattuso: “Ancora una volta è stato il migliore, cosa deve fare più?”

Hirving Lozano ha trovato nuova linfa dopo l’arrivo di Gattuso. Nonostante la lite che portato qualche settimana fa all’allontanamento dell’ex Psv dall’allenamento, al momento Lozano sembra uno di quelli più in forma ed in grado di mettere in campo prestazioni convincenti. Sui social ancora in preda alla collera i tifosi messicani, che stanno ancora attaccando Gattuso per la gestione di Lozano:

“Ancora il migliore, cosa deve fare Lozano per giocare titolare?” uno dei commenti che racchiude il pensiero di tanti messicani che, stavolta, trovano d’accordo anche i molto supporters napoletani.

