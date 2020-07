Caressa: “Se fossi nella Juventus prenderei Zapata, non Milik”

Nel corso del pre-partita di oggi, su Sky, Fabio Caressa ha analizzato così le prospettive di uno degli attaccanti più prolifici del nostro campionato, Duvan Zapata, che sta facendo le fortune dell’Atalanta: “Fossi nella Juve prenderei Zapata piuttosto che Milik. Il colombiano può diventare un uomo mercato per l’Atalanta ma non so se altrove riuscirebbe a fare i numeri che sta collezionando a Bergamo, anche se effettivamente ha sempre fatto bene quando ha avuto fiducia della società”.

Un consiglio di mercato diretto per la Juventus, che però non smette di seguire Milik. Il Napoli vuole almeno 40 milioni di euro per il polacco, mentre i bianconeri puntano ad inserire Bernardeschi nell’affare per provare ad abbassare la cifra.

