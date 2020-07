Napoli, per Milik Tottenham e Juve mettono Lucas Moura e Bernardeschi sul piatto

Con l’arrivo che sembra ormai imminente di Victor Osimhen, sembra più che probabile la partenza di Arek Milik. Il Napoli cerca di capire quali sono le squadre interessate all’attaccante polacco e, sapendo di non poter contare nella maggior parte dei casi su un’offerta totalmente cash, sta cercando al contempo di studiare quali contropartite chiedere alle squadre che hanno mostrato interesse e che dunque sono pronte a farsi sotto.

Come riportato da Gianluca di Marzio ai microfoni di Sky Sport, in questo senso una casella che il Napoli sta cercando di tenere calda è quella dell’esterno d’attacco, per la quale il Napoli sta lavorando anche su Cengiz Under. Alla Juventus, nel caso di affondo concreto per Milik, il Napoli chiederebbe proprio Bernardeschi come contropartita tecnica. Interesse anche da parte del Tottenham, al quale il Napoli, invece, chiederebbe Lucas Moura.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, tutto fatto per Osimhen: atteso blitz a Montecarlo

Top & Flop – Atalanta-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Meghan Markle attacca la Famiglia Reale: “Non mi hanno protetto quando ero incinta”