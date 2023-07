Fabian Ruiz pronto a tornare in Italia, la Roma sulle tracce dell’ex Napoli

La Roma ci prova per Fabian Ruiz

L’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz potrebbe fare ritorno in Itala, con la Roma di Jose Mourinho che sarebbe pronta ad accogliere lo spagnolo. Come riportato da Il Messagero, lo spagnolo è un obiettivo concreto per i capitolini. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“La Roma che è alla ricerca di un centrocampista, avrebbe messo nel proprio mirino anche lo spagnolo. L’ex Napoli piace tanto a Mourinho, che con un’offerta all’altezza potrebbe lasciare Parigi dopo una sola stagione. Ad ogni modo non è l’unico calciatore in casa PSG che i giallorossi stanno seguendo. Oltre l’andaluso ci sarebbero anche Renato Sanches e un possibile ritorno di Georgino Wijnaldum. Tutti giocatori in esubero anche se difficilmente il club transalpino accetterà un prestito secco”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juve interessata a Freuler: già obiettivo di Giuntoli per il Napoli lo scorso gennaio

Mario Rui: l’entità dell’infortunio subito nel test con la SPAL non è lieve. Il bollettino

Manila Nazzaro estate d’amore con Stefano Oradei, in formato famiglia