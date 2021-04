Euro2021, Italia: il rientro di Zaniolo slitta di un mese, non recupera per l’europeo

La nazionale italiana sarà costretta a dover fare a meno del giovane talento giallorosso

L’edizione online del Corriere dello Sport rende nota una notizia che sicuramente non farà piacere ai tifosi italiani in vista dell’Europeo. Nicolò Zaniolo con tutta probabilità non riuscirà a recuperare in vista di Euro2021. La positività al Covid-19 l’ha tenuto fermo per 25 giorni, ritardando di un mese il suo percorso di recupero dall’infortunio che lo ha visto lontano dal campo per la quasi totalità della stagione.

Questo è quanto si legge:

“Nicolò Zaniolo sarà costretto a ritardare il suo ritorno in campo di un altro mese. Ieri il talento della Roma è volato a Innsbruck per una visita medica con il prof. Fink che lo ha operato lo scorso settembre al legamento crociato: il ginocchio sta benissimo, ma quei venticinque giorni di Covid hanno rallentato il recupero e gli manca un 10% di forza rispetto all’altro ginocchio che, come ha ribadito Fink, ha una forza disumana. Serviranno quindi 3-4 settimane in più di allenamento tra palestra e campo per rinforzare il ginocchio operato ed equilibrarlo alla forza del destro. Nicolò ha due gambe da sciatore più che da calciatore, quindi Fink vuole essere scrupoloso e riportare le ginocchia agli stessi parametri prima di dargli l’ok definitivo per il rientro in gruppo. Zaniolo da oggi si aggregherà alla Roma Primavera, e con loro sosterrà allenamenti specifici per tre settimane. Dopodiché potrà sostenere un match con la squadra di Alberto De Rossi: o contro la Juventus Primavera l’1 maggio, o una settimana dopo contro la Spal Primavera. Poi sarà la volta buona per il definitivo ritorno in gruppo, ma ma a stagione praticamente finita. Perché al massimo Nicolò potrebbe giocare qualche spezzone di gara contro l’Inter e lo Spezia, non ovviamente il derby della penultima giornata. E inevitabilmente non andrà all’Europeo, ma si concentrerà sulla preparazione estiva della Roma”.

