Juve-Napoli: due positivi in bianconero, come gli azzurri ad ottobre

L’edizione del Corriere dello Sport in edicola oggi scrive: “Due positivi nella Juve come nel Napoli ad ottobre. Ma si è giocato”

Nonostante la positività di Bernardeschi e Bonucci è stata disputata ugualmente la gara tra Juve e Napoli.

La situazione era completamente diversa e come tale è stata gestita in maniera differente. La Juventus è scesa in campo avendo in squadra due positivi, esattamente gli stessi presenti nel gruppo squadra di Gattuso ad ottobre.

Sei mesi e tre giorni dopo, si è ripresentata la medesima situazione, un po’ come per rivivere l’ultimo brivido della “gara maledetta”. Il contesto, però, è stato monitorato e verrà monitorato nuovamente nei prossimi giorni dalla Asl di Torino.

