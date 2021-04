Juve-Napoli, i quotidiani bocciano Mertens: “Serata no, la sua è stata una presenza ornamentale”

I quotidiani non perdonano e infliggono al belga una bocciatura categorica

Il Napoli è uscito sconfitto dal recupero del match dello scorso 4 ottobre contro la Juventus. La prova degli azzurri è stata comunque positiva, ma per alcuni azzurri non è stata una gran serata, uno tra questi è Dries Mertens. Il belga si è reso protagonista di un prova opaca in cui raramente è riuscito a rendersi propositivo o pericoloso e i quotidiani sportivi nelle loro edizioni odierne non gli hanno fatto sconti.

Questi i voti:

Corriere dello Sport – voto 5: “Finisce per rappresentare una presenza ornamentale, mentre invece dovrebbe offrirsi come valore aggiunto. Da centravanti o da sotto-punta non è Ciro“.

La Gazzetta dello Sport – voto 5: “Da centravanti quasi non si vede, facilitando così il lavoro di De Ligt e Chiellini. Nella ripresa dovrebbe dare più fantasia e creatività, ma si capisce che non è serata e si aggira senza mai incidere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus-Napoli 2-1, la sfida Champions va ai bianconeri

Sgarbi: “Da ragazzo seguivo la Juve per, Sivori. Pirlo ha faccia caravaggesca napoletana, perfetto per Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La tentazione di Biden, boicottare i Giochi di Pechino