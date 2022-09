Corriere dello Sport – Napoli-Spezia, il Napoli non lo ha mai battuto in casa.

Il quotidiano ha sottolineato un dato interessante sul match Napoli–Spezia:

“Napoli-Spezia è una sorta di paradosso, perché a guardarsi indietro i partenopei non solo non hanno mai vinto da quando le Aquile sono in Serie A, ma hanno addirittura sempre perso in casa. Sono riusciti nell’impresa prima Italiano e poi Thiago Motta, seppur con modalità diverse, ma con risultato identico. Inevitabile, quindi, pensare alla possibilità di un altro miracolo”.

