Il Napoli punta Schuurs per la difesa: primi contatti ad aprile, le ultime

Il Napoli punta Schuurs per la difesa, le ultime

Il Napoli punta Perr Schuurs per la difesa, il club azzurro ha bisogno di completare il reparto difensivo in caso di addio di Kim Min Jae.

Secondo la redazione di Dazn, il centrale olandese, di proprietà del Torino, piace come sostituto di Kim e ci sarebbero stati già dei primi contatti ad aprile. Al momento però non è partita nessuna trattativa ufficiale. Si attendono sviluppi per questo nuovo affare.

