Calciomercato Napoli: si osserva di continuo in casa Atalanta

Calciomercato Napoli: tris d’assi in cima alla lista dei desideri

Il Napoli continua a tener un ccchio di riguardo in casa degli orobici. È di oggi una pagina intera dedicata da Ilmattino.it al calciomercato del Napoli che inizia a prendere forma dopo la scelta del tecnico. Per dare lustro e rafforzare il 4-3-3 dell’allenatore transalpino Garcia, il Napoli continua a osservare con insistenza in casa Atalanta.

Tre i nomi su tutti Scalvini, che sembra essere in pole per sostituire l’ormai quasi certo partente Kim, Hojlund e Koopmeiners.

Il centroavanti danese piace molto ed è seguito da tempo, difatti il rischio che il Napoli possa privarsi di Osimhen è concreto. Il prezzo del cartellino del giovane talento era fissato da transfermarkt.it intorno ai 45 milioni ma il club nerazzurro pretenderebbe almeno il doppio. I prossimi giorni, secondo il quotidiano napoletano, saranno decisivi affinchè la trattativa possa prendere consistenza.

Fonte foto www.flickr.com