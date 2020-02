Sky Sport – Ecco come mister Gattuso ha “recuperato” il Napoli

Sky Sport – Il Napoli si sta riprendendo dal lungo “letargo” e lo sta facendo accogliendo le regole dettate da mister Gattuso

Sky Sport ha riassunto i fattori fondamentali, sintetizzandoli in una lista di dieci punti. Gennaro Gattuso, che spesso viene sottovalutato sotto l’aspetto tecnico, ha portato il Napoli a collezionare tre vittorie di fila, contro Lazio, Juventus e Sampdoria, quest’ultima in trasferta, dopo un periodo abbastanza complicato, rispettando dieci indicazioni in particolare:

1. Il 4-3-3

2. Intensità degli allenamenti

3. Sudore e sorriso

4. Movimenti codificati

5. Portiere dai piedi buoni

6. Auctoritas Capitano

7. Diretto nei rapporti interni

8. Comunicazione chiara

9. Dal drone all’uomo che fa i chilometri in missione esterna

10. Due giocatori per ruolo

