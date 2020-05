Napoli, retroscena Mertens: De Laurentiis ha fatto di tutto per non perderlo

Dries Mertens firmerà il suo rinnovo di contratto prima della ripartenza del calcio in Italia. Dunque, entro il 13 giugno, dovrebbe arrivare il tanto agognato annuncio di un prolungamento di altri due anni (con opzione per il terzo), la priorità assoluta di ‘Ciro’ anche nei giorni in cui l’Inter provava a mettergli cattivi pensieri – in chiave Napoli – in testa.

RETROSCENA – L’Inter aveva provato ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza del Chelsea, ma è stato Aurelio De Laurentiis a scendere in campo per non permettere a nessuno di portarglielo via. Idealmente, dunque, il presidente e l’attaccante belga si sono stretti la mano, in attesa di poterlo fare anche dal vivo per siglare ufficialmente l’accordo fino al 2022. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gasperini: “Ho avuto il Coronavirus, ho pensato alla morte. Giochiamo per Bergamo”

Coronavirus, oltre 6 milioni di contagiati nel mondo: peggiora la situazione in America Latina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Il virus è un trucco”, in 200 manifestano in centro Roma