Corriere dello Sport – Conte non ha grossi dubbi di formazione: ogni decisione definitiva rimandata alle prossime ore

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le mosse di Antonio Conte, in vista della sfida contro l’Empoli al Castellani:

“A sinistra il candidato per una maglia da titolare resta Spinazzola, che ha approfittato della sosta per lavorare col resto dei compagni ed è dunque fresco, riposato e pronto a sfruttare una chance dal primo minuto che manda dal Palermo in Coppa Italia. Sarà, nel caso, la terza in campionato dall’inizio. Ogni decisione definitiva sarà rimandata alle prossime ore. […] Pochi dubbi in attacco: con Lukaku e McTominay ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra”.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

