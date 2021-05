Coppa Italia, Atalanta-Juve: bocciatura per Massa, male anche il Var

Nella finale di Coppa Italia ci sono stati degli episodi che l’hanno indirizzata nettamente a favore dei bianconeri

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, boccia l’operato di Davide Massa, che ha diretto la gara di ieri sera tra Atalanta e Juventus valevole per la finale di Coppa Italia. I Bianconeri sono usciti vittoriosi dalla partita ma l’operato dell’arbitro è stato tutt’altro che perfetto, soprattutto in occasione di due episodi che hanno indirizzato la gara. Il voto del quotidiano per lui è 5.5, male anche il var.

Questo è quanto si legge:

“Al 13’ Pessina cade in area Juve dopo un contrasto con Rabiot: è il giocatore dell’Atalanta a spostare la palla, mandando fuori giri il francese, che poi finisce contro l’avversario. Un rigore che ci poteva stare, ma non chiaro ed evidente da richiedere l’intervento del Var Valeri. Al 31’ la Juve passa in vantaggio, ma sull’azione del gol c’è un fallo di Cuadrado su Gosens, non sanzionato dall’arbitro e sul quale il Var resta silente”.

