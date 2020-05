Barcellona, Messi: “Dopo il Coronavirus il calcio non sarà lo stesso”

Lionel Messi sostiene che sarà difficile tornare alla normalità

Il campione Argentino Lionel Messi, ha rilasciato un interessante intervista ai microfoni di El Pais Semanal. Il numero 10 del Barcellona, ha parlato di come il calcio e la vita in generale cambierà dopo la Pandemia. Ecco qiuanto dichiarato:

“Quasi tutti abbiamo il dubbio su come sarà il mondo dopo tutto quello che è successo. Oltre al blocco e alla situazione a cui abbiamo dovuto far fronte, molte persone hanno avuto momenti complicati perché hanno perso amici e parenti senza nemmeno poterli salutare. Calcio?Penso che ci siano stati molti aspetti negativi in ​​questa crisi, ma non può esserci niente di peggio che perdere le persone che ami di più, ciò mi frustra enormemente e sembra ingiusto per tutti. Il calcio? Non sarà più lo stesso, così come la vita in generale.”

