Dal Portogallo sono sicuri. Wendel erede ideale di Allan. Ecco quanto chiede lo Sporting

Wendel potrebbe sostituire Allan, lo Sporting spara alto

Secondo quanto riferisce il quotidiano Portoghese A Bola, il Napoli avrebbe individuato in Wendel il sostituo ideale di Allan daro in partenza. Il club azzurro avrebbe fatto pià di un sondaggio per il classe 97 dello Sporting, e nelle prossime settimane si potrebbe addirittura intavolare una trattiva. Al momento il Napoli sarebbe l’unico club che avrebbe manifestato un interesse concreto, e in settimana potrebbero anche iniziare dei colloqui con lo Sporting. Attualmente il club Portoghese valuta Wendel 30 milioni di Euro, e sarebbe disponibile alla negoziazione. Il tutto è collegato alla cessione di Allan, che potrebbe andare all’Atletico Madrid.

