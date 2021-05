Venerato: “Emerson Palmieri nel mirino del Napoli con Spalletti. Gattuso vuole Politano”

Venerato su Emerson Palmieri nel mirino del Napoli

Calciomercato Napoli – Spalletti-Napoli, Ciro Venerato di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune notizie di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni:

Venerato:

“Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli senza dubbi. Allegri era l’ultimo ostacolo che andrà alla Juve. Marotta anche ha bussato alla porta di Max ma il tecnico ha rifiutato preferendo la Juventus come progetto. Emerson Palmieri deve molto a Spalletti e potrebbe essere una futura trattativa. Gattuso ha chiesto alla Fiorentina di prendere Politano. Spalletti è quello che più si avvicina a Sarri come allenatore e facevo il tifo per lui sulla panchina azzurra”.

