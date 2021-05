Calciomercato, Gattuso ha chiesto due azzurri per la sua Fiorentina

Calciomercato, le richieste di Gattuso

Come riportato dal Corriere fiorentino il neo tecnico Gennaro Gattuso ha iniziato a costruire la sua Fiorentina, con le prime richieste per allestire la squadra. Il tecnico avrebbe chiesto Maksimovic e Hysaj, che ha avuto alle sue dipendenze nel suo recente passato a Napoli. Entrambi i giocatori sono in scadenza a Giugno 2021, con il rinnovo che ormai sembra impossibile. Gattuso vuole ripartire da elementi che conosce, facendo anche un tentativo per convincere Milenkovic a restare in viola.

