Nasce il Napoli di Spalletti, quattro i nomi per rinascere

Il Napoli di Spalletti punta a 4 nomi per rinascere

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli di Luciano Spalletti sta iniziando a prendere forma. Dopo che ci saranno le firme sui contratti, il club azzurro si fionderà sul mercato alla ricerca di rinforzi. I nomi individuato sono quattro, due centrali difensivi, un centrocampista e un attaccante. Per il reparto arretrato interessano Senesi del Feyenoord, che già nei scorsi mesi è stato seguito dagli scout azzurri. L’altro nome è quello di Pau Torres, fresco vincitore dell’Europa League con il Villareal. A centrocampo forte interesse per De Ketelaere, giocatore di nazionalità belga e attualmente in forza al Bruges. Per l’attacco si punta tutto su Kaio Jorge, che è in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Gattuso ha chiesto due azzurri per la sua Fiorentina

Venerato: “Emerson Palmieri nel mirino del Napoli con Spalletti. Gattuso vuole Politano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mottarone: nel centro di Pavia uno striscione per Eitan