Conte-Napoli, Marchetti: “Grande sfida, ecco chi sono gli incedibili”

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato dell’arrivo di Antonio Conte al Napoli sulle frequenze di “TMW Radio”.

Luca Marchetti, giornalista, ha parlato del recente arrivo al Napoli del tecnico Antonio Conte.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “TMW Radio”:

“Questo è l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del Napoli. Da una parte c’è uno degli allenatori più bravi al mondo che raccoglie una sfida enorme per il club ma anche per sé stesso. Dopo l’anno orribile vissuto dagli azzurri è chiaro che la scelta di De Laurentiis sia una scelta felice, ricaduta su un tecnico che se potrà lavorare come suo solito potrà ridare al pubblico napoletano quelle soddisfazioni assaporate dodici mesi fa. Ora bisogna vedere le mosse sul mercato, Osimhen dovrebbe andar, sappiamo però che Conte ha comunicato di non voler cedere Kvaratskhelia, Lobotka e l’ossatura del Napoli campione d’Italia.”

Sulla situazione relativa al Capitano Di Lorenzo afferma:

“Le critiche nei suoi confronti le trovo ingenerose, sicuramente ha vissuto un calo ma come il resto della squadra. Può succedere, lo abbiamo visto anche ieri come titolare della nazionale ed è un perno della difesa del Napoli. Conte farà di tutto per riportare Di Lorenzo sui suoi passi, poi bisognerà vedere cosa deciderà. Sappiamo che la Juventus è alla finestra, ma Di Lorenzo è un giocatore troppo importante per il Napoli.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Raffaele Palladino è il nuovo tecnico della Fiorentina

Sfuma la pista PSG per Osimhen: spunta la decisione di Luis Enrique

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi