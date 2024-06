Calciomercato – Il Milan pensa a Lukaku per l’attacco

Romelu Lukaku non sarebbe soltanto un obiettivo per l’attacco del Napoli: il belga sarebbe anche nei pensieri del Milan.

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan starebbe pensando di rinforzare il proprio attacco con Romelu Lukaku, obiettivo anche del Napoli.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Il Milan per l’attacco pensa anche a Romelu Lukaku: è un’idea che avanza, non ancora una trattativa definita, ma a Casa Milan se ne parla. Lukaku ha chiuso la sua esperienza di un anno con la Roma, ha ancora due anni con il Chelsea e vuole scegliere presto la sua nuova casa. Il Napoli, con Antonio Conte che lo chiama, è da tempo una possibile destinazione ma il Milan può giocare la sua partita, un romanzone tra antipatie mai risolte, contratti milionari e incroci da derby. Il Milan sta cercando di capire se possa arrivare in prestito. I rapporti con il Chelsea sono buoni – solo un anno fa dai Blues sono arrivati Loftus-Cheek e Pulisic – e l’operazione su base annuale ricorderebbe quella di Olivier Giroud, arrivato a quasi 35 anni quando molti lo consideravano in fase calante. Sbagliavano. Lukaku ha appena compiuto 31 anni e permetterebbe al Milan di avere una garanzia al centro dell’attacco. Sarebbe una strada alternativa al 9 giovane, forte, di prospettiva che tutti i tifosi aspettano in questa estate. Non solo, aprirebbe legittime domande sul possibile doppio colpo in attacco: Lukaku più un attaccante giovane. Si capirà nelle prossime settimane”, ha sottolineato il quotidiano milanese.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

