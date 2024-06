Mercato Napoli, offerta di 35 milioni per Buongiorno

Il Napoli avrebbe offerto 35 milioni per portare in maglia azzurra il difensore del Torino Alessandro Buongiorno.

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli ci sarebbe ormai da tempo Alessandro Buongiorno. Su di lui ci sarebbero anche molti altri club di Serie; il club azzurro avrebbe però già fatto un’offerta pari a 35 milioni di euro.

Di seguito quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Conte ha chiesto un nuovo leader del reparto arretrato e l’ha individuato in Alessandro Buongiorno, 25 anni domani, diventato una certezza del Torino al termine di un campionato condotto con autorevolezza e pure con qualche puntata offensiva che non guasta (3 gol all’attivo). Ha il senso dell’anticipo e sa anche costruire l’azione, evidenzia oggi Repubblica. Buongiorno tuttavia piace a tutte le big della serie A: l’Inter ha chiesto informazioni, il Milan pure, più difficile l’ipotesi Juve (il giocatore è un prodotto del settore giovanile granata), quindi il Napoli è in pole position anche per un motivo molto efficace. De Laurentiis ha la possibilità di sbaragliare la concorrenza con un’offerta cash di grande impatto. Il club azzurro ha messo sul piatto 35 milioni di euro per assicurarsi Buongiorno. Il Toro di Cairo è ovviamente bottega cara e l’affare non è ancora concluso. Un rilancio potrebbe cambiare lo scenario. Il Napoli sta pensando a qualche calciatore in contropartita: l’idea Ostigard non è decollata. Più intrigante, invece, la possibilità Giovanni Simeone: il Cholito vuole cambiare aria e abbracciare un progetto importante come quello del Toro rappresenterebbe uno stimolo importante per lui. In granata un attaccante come l’argentino servirebbe, quindi si continua a trattare per trovare l’intesa.”

