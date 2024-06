Conte vuole Kvaratskhelia, lui è disposto a restare a Napoli

Antonio Conte gradirebbe la permanenza a Napoli di Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano sarebbe disposto a restare.

Tra le priorità di Antonio Conte ci sarebbe anche la permanenza al Napoli di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano vorrebbe rimanere in azzurro, ma prima si dovrà trovare un accordo per rinnovare il suo contratto. A breve ci dovrebbe dunque essere un nuovo incontro tra Giovanni Manna e Mamuka Jugeli.

Di seguito le parole riportate dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Conte vuole ripartire da Kvaratskhelia, su cui da tempo è in pressing il Psg, in cerca dell’erede di Mbappé. Non si arrende, il club francese, ma nonostante l’ultima offerta, 110 milioni, Kvara è blindato e ha già detto sì al Napoli, con cui tratta da mesi il rinnovo. Se ne stanno occupando il ds Manna e il suo agente Jugeli. Prolungamento e adeguamento dopo due anni da leader indiscusso.”

