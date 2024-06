Napoli e Roma su Hermoso, gli azzurri sono in vantaggio

Il Napoli sarebbe in vantaggio sulla Roma per quanto riguarda Mario Hermoso, difensore centrale dell’Atletico Madrid.

Napoli e Roma sarebbero interessati al difensore centrale dell’Atletico Madrid Mario Hermoso. Secondo le parole del giornalista di DAZN Orazio Accomando gli azzurri sarebbero in vantaggio per quanto riguarda un’eventuale trattativa. Questa settimana la Società azzurra, cha ha appena dato il benvenuto al tecnico Antonio Conte, potrebbe decidere il da farsi per quanto riguarda il giocatore. Quest’ultimo inoltre sarebbe in scadenza di contratto con il club spagnolo. Si parla infatti di un incontro con i suoi intermediari che potrebbe avvenire in tempi brevi.

Di seguito quanto dichiarato in merito dal giornalista Orazio Accomando:

“La priorità del Napoli è la firma e l’annuncio di Conte. Magari in settimana si lavorerà anche ad Hermoso. Posso confermare Napoli avanti sulla Roma e sulle altre e incontro a Madrid in questi giorni tra procuratore e intermediari.”

