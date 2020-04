De Luca:”Incontro con le associazioni per la fase 2″

L’annuncio con un post

Attraverso al sua pagina facebook, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha appena annunciato che nella giornata di oggi si sono svolti alcuni incotri con le associazioni per stilare un piano per l’inizio della fase 2. Ecco quanto dichiarato: “Si sono svolti oggi i primi di una serie di incontri programmati che hanno l’obiettivo di verificare le criticità e di organizzare i protocolli di sicurezza necessari in vista della Fase 2. Le riunioni di oggi si sono svolte con i rappresentanti dell’Associazione Costruttori (cui seguirà un’ulteriore consultazione lunedì con il comparto edile dell’artigianato), quindi dei balneatori e dei cantieri navali.

Sono stati confronti utilissimi e va sottolineato con soddisfazione lo spirito di collaborazione e di responsabilità manifestato da tutti. Continueremo a raccogliere indicazioni e a seguire la linea annunciata, sul doppio binario che dovrà unire alla ripartenza le indispensabili garanzie sanitarie per tutti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cherubini:”Totti nuovo agente di Insigne? Non è assurda come ipotesi”

Ufficiale-In Francia annullati tutti i campionati non professionistici

CONTENUTI EXTRA

Camihawke ha perso sua nonna Etta: “Si è ricongiunta a nonno Umberto, ora saranno felicissimi”