Cherubini:”Totti nuovo agente di Insigne? Non è assurda come ipotesi”

Marco Cherubini giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendo la sua opione sull’ipotesi che vedrebbe l’ex Roma come nuovo agente del capitano azzurro dove il suo divorzio da Mino Raiola. Ecco quanto dichiarato:“L’ipotesi Totti agente di Insigne non è assurda perché Francesco ha scelto questa strada. L’idea è particolarmente affascinante perché un grandissimo campione che gestisce le procure di giovani campioni intriga. Certamente Totti si è gestito da solo, è stato il procuratore di sé stesso. C’era suo fratello, c’era Vito Scala, ma Totti non s’è mai affidato a professionisti. Probabilmente ce l’ha nelle corde. E’ una suggestione, non so quanto praticabile. C’è un grande feeling di Totti con gli altri campioni, la sua empatia è nota, è uno che riesce ad affascinare e coinvolgere”.

