Ufficiale-In Francia annullati tutti i campionati non professionistici

Il Comitato Esecutivo della Federcalcio Francese nella riunione tenuta oggi, ha deciso per l’annullamento di tutti i campionati dilettantistici compresi futsal e calcio giovanile. La decisione è arrivata dopo l’annuncio del Presidente della Repubblica Francese, che di fatto annunciava di prolungare le misure restrittive contro il contagio da covid 19 fino all’11 Maggio rendendo così impossibile un eventuale ripresa dei campionati non professionistici. In arrivo da parte del comitato esecutivo una manovra di sostegno per le oltre 14000 scoietà dilettanti, per sostenere tutti i costi di partenza per la prossima stagione in modo da evitare un tracollo economico che impedirebbe a molte squadre di iscriversi ai vari campionati.

