Llorente: “Tutti i calciatori del mondo non vogliono giocare a causa del Coronavirus. Napoli su Marcos? No”

Llorente: in estate ho saputo dalla stampa dell’interesse del Napoli, non ho mai avuto contatti con il club azzurro, mentre invece ebbi un incontro con l’Inter

Julio Llorente, agente e zio di Marcos Llorente dell’Atletico Madrid, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”

Queste le parole di Llorente:

SUL CORONAVIRUS

“Come mi sto difendendo dal Coronavirus? Quello che possiamo fare in questo momento è prenderci cura di noi stessi, perché solo così ci prendiamo cura anche degli altri. Dobbiamo stare attenti, fare quello che ci dicono e adottare tutte le precauzioni per evitare di contagiare ed essere contagiati”.

LlORENTE SU LIVERPOOL – ATLETICO

”Liverpool-Atletico a porte aperte? Non ho parlato con Marcos del Coronavirus, lo faremo stasera o domani. Ciò che è certo è che tutti gli atleti del mondo vogliono smettere di giocare. Sono tutti allineati su questo. Le decisioni devono andare in questo senso. Ieri sarebbe stato meglio giocare a porte chiuse, ma direi che oramai non bastano più neanche quelle. Bisogna sospendere tutto”.

La partita? E’ stata straordinaria, piena di emozioni. Tante azioni del Liverpool che ha messo in difficoltà l’Atletico e poi Marcos che ha trascinato la squadra alla rimonta’‘.

LlORENTE SU CHI VINCERA’ LA CHAMPIONS?

”Chi vincerà la Champions? Tutte le squadre che andranno ai quarti saranno candidate, in questa Champions è tutto un po strano perché viene violato ogni pronostico. Tutti pensavano che il Liverpool avesse vita facile con l’Atletico e invece… Dunque anche il Napoli può eliminare il Barcellona e avere le sue possibilità”.

NAPOLI SU MARCOS?

”In estate ho saputo dalla stampa dell’interesse del Napoli, non ho mai avuto contatti con il club azzurro, mentre invece ebbi un incontro con l’Inter. C’era già l’Atletico su di lui e Marcos ha scelto di rimanere a Madrid perchè per lui era la soluzione più comoda in quel momento”. Conclude Julio Llorente.

