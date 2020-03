Modugno:”Anche il Barcellona potrebbe andare in quarantena”

La previsione

Francesco Modugno inviato di Sky, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal ipotizzando una scelta clamorosa del club catalano: “Aspettiamo le comunicazioni ufficiali, ma potrebbe essere lo stesso Barcellona a mettersi in quarantena per il fatto di aver affrontato recentemente il Real Madrid, nella cui società polisportiva è stato trovato un caso di positività al Coronavirus”. Ha poi aggiunto su Barcellona-Napoli: “La trasferta è stata organizzata, ma c’è pessimismo crescente. Vediamo cosa cambierà nei piani in caso di sospensione e rinvio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli resta vigile su Belotti. Longo vuole la conferma

Alvino:”Bisognava sospendere prima, porte chiuse un brutto spettacolo”

Ufficiale – Calcio, si fermano anche Albania e Stati Uniti d’America

Conenna: ”I calciatori del Napoli stanno facendo il possibile per aiutare il Cotugno”

Clamoroso – Gasperini contrario allo stop: “Io non avrei fermato il calcio”

VIDEO – Insigne sui social: “M’arraccumman: stateve a casa!”

Napoli sta rispondendo molto bene al virus. La UEFA valuta rinvio Europei

Coronavirus, secondo caso in Serie A: l’ex Napoli Manolo Gabbiadini

Calciomercato Napoli, il Psg vende Neymar: Tuchel vuole Dybala e Koulibaly

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

Calcio e coronavirus, disatro totale

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite