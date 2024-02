Chiariello incita ADL: “Calzona subito col Barça: via Mazzarri, con lui morte sicura”

Chiariello, incita ADL a prendere subito la decisione su Calzona e l’esonero di Mazzarri

Umberto Chiariello, nel corso di Radio Napoli Centrale ha incitato ADL a prendere subito Calzona come nuovo tecnico velocizzando l’esonero di Mazzarri:

Chiariello:

“Sarei tanto contento se ADL rompesse gli indugi presentando alla squadra Calzona, Hamsik e Sinatti. Stiamo parlando di un tecnico che si occupava della fase difensiva del Napoli di Sarri, collaboratore anche di Spalletti, ora allena la Slovacchia. Veramente conosce i meccanismi di gioco di Sarri e Spalletti ed è l’unico in grado di dare quel minimo di luce per chiudere bene la stagione.

C’è chi dice ma come sei pazzo, è un azzardo cambiare il terzo allenatore: anche a Bari il secondo Pasquale Marino ha fatto malissimo come Mazzarri, ora con Iachini il Bari s’è ripreso e sta volando di nuovo. Il Napoli giocò con Mazzarri in panchina un ottavo di finale col Chelsea che era diretto da Villas Boas, venne esonerato dopo l’andata, salvarono sulla linea il 4-1 di Maggio. Il Chelsea cambiò allenatore, prese Di Matteo, ex bandiera del club, tornò la fiducia nei senatori e al ritorno si qualificò ai supplementari e poi andò a vincere la Champions. Questo per dire a quelli che dicono che è una follia è un azzardo, dimenticano che Mazzarri s’è dimostrato inadeguato, non ha il polso della situazione, dice cose fuori dalla grazia di Dio, non è quello di 12 anni fa, ma un tecnico fallimentare come negli ultimi anni ed è il caso di dire non sei stato all’altezza. Nessuno avrà la bacchetta magica, ma così è morte sicura, sei 10° e precipiterai! Almeno proviamoci, non far nulla significa accettare! ADL ha l’obbligo di provarci, anche se poi partirà un nuovo progetto. Calzona, Hamsik e Sinatti sono le persone giuste, conoscono ambiente e veramente il gioco che si faceva. Non è così remota la possibilità di una rimonta, c’è anche il 5° posto per la Champions. Mazzarri s’è vantato pure della modernità, addirittura il 70% inutile del possesso palla: mentre fai tiki toki tuka, gli avversari prendono il caffè! Non produci niente! Perché cambiare dopo il Barcellona, cambiamo oggi! Giochiamocela col Barça, non si può vedere di nuovo quel 3-5-1-1 contro una squadra che prende tanti gol in difesa”.

