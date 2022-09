Juve: si punta a Gasperini per il dopo Allegri

Gian Piero Gasperini potrebbe diventare il nuovo tecnico della Juventus a partire dalla prossima stagione

La Juventus pensa al futuro della sua panchina e spunta il nome di Gian Piero Gasperini. Nella giornata di oggi Sportmediaset riferisce che in caso di esonero a stagione in corso di Massimiliano Allegri il club punterebbe solo su un traghettatore, con Montero che attualmente sembra la soluzione più probabile. Il tecnico dell’Atalanta approderebbe poi a Torino alla fine della stagione in corso.

Fonte foto: Flickr

