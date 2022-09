Politano, parla l’agente: “Volevo portarlo via da Napoli”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, parla ai microfoni di Tv Luna

Dopo le insistenti voci di mercato che Matteo Politano lontano da Napoli nella scorsa sessione di mercato, l’esterno ex Inter ha deciso di restare ed è ora più che mai uno dei beniamini della piazza azzurra. A tal proposito ha parlato l’agente del giocatore Mario Giuffredi alla trasmissione “Il salotto del calcio”, in onda sull’emittente Tv Luna.

Queste le sue parole:

“Tra i meriti di Luciano Spalletti c’è sicuramente quello di avere recuperato Mario Rui. Prima mi chiamavano per portarlo via perché nell’anno di Gennaro Gattuso aveva avuto mille problemi. Spalletti ha puntato su di lui, gli ha dato fiducia e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Stesso discorso per Lobotka, letteralmente trasformato dal mister.

Luciano Spalletti ha il merito di farsi seguire dai suoi calciatori. Mario Rui non riusciva a seguire Gattuso, era una questione caratteriale, di empatia. E voglio dire una cosa anche su Matteo Politano: se ci sono stati dei problemi in passato, le colpe stanno in mezzo. Il responsabile non è solo Spalletti. Nella testa del calciatore è scattata una scintilla, ha capito che la scelta di restare era quella migliore. Vi racconto un aneddoto. Dopo Napoli-Fiorentina, Politano viene sostituito tra il primo e il secondo tempo. Dopo quella gara viene messo quasi sempre da parte.

A quel punto io mi sono stizzito perché credevo che Matteo non lo meritasse. In quel momento volevo portare via Politano, poi però ho avuto dei chiarimenti con Spalletti. Ho capito che il mister non voleva mandarlo via, ma mi disse testuali parole: ‘Matteo deve migliorare alcuni atteggiamenti’. Il calciatore ci ha messo del suo correggendo dei difetti. Ha capito cosa voleva davvero il suo allenatore. Guardate cosa ha fatto Politano in fase difensiva nelle ultime partite, è migliorato tantissimo”.

