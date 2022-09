Napoli, Chiariello: “Lozano arrabbiato con Spalletti per una scelta”

Umberto Chiariello ha parlato dell’attaccante del Napoli Hirving Lozano che sarebbe i disaccordo con Luciano Spalletti a causa di una scelta.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto sull’attaccante del Napoli Hirving Lozano. Secondo Chiariello l’attaccante sarebbe arrabbiato con Luciano Spalletti per una scelta fatta proprio dal tecnico.

“Spalletti è uno straordinario uomo di campo, nella sua testa molte scelte hanno una logica. La scelta di far giocare Raspadori a Milano e non Simeone, ha costretto il Napoli a rimanere basso; la scelta di Zerbin marcatore di Theo Hernandez è stata completamente errata. C’erano Lozano, che si è molto arrabbiato per la scelta del tecnico, Zanoli, Elmas che in questi casi viene sempre buttato in mezzo. Mettere Zerbin che non ha una mentalità difensiva non è stata oggettivamente una buona scelta. Il calcio è bello e brutto per questo, perché a volte va tutto bene, altre tutto male. Se il Napoli non avesse trovato il gol con lo Spezia e se Kalulu avesse segnato, oggi Spalletti sarebbe sulla graticola, invece siamo felici. Siamo consapevoli che l’allenatore è l’alfiere di una bellissima squadra.”

Fonte Foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, agente Politano: “Spalletti mi disse tali parole su Matteo”

ADL: “Napoli? Parlano i fatti, nessuno mi ha creduto e invece…”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’uragano Fiona a Porto Rico, due morti e danni “catastrofici”