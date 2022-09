Lobotka: “È bello essere in testa in campionato ed in Champions”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul percorso attuale della squadra.

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di pravda.sk:

“Sono molto felice per quanto sta accadendo. Sono contento di essere in testa in Europa e in campionato con la mia squadra. Stiamo giocando un buon calcio, stiamo facendo bene. Abbiamo una buona atmosfera dentro e fuori lo spogliatoio. Siamo felici anche per i tifosi. Ho indossato una XL più grande per mettermi in mostra. Sembra che non sia una maglia da slug. Va bene, perché poi qualcuno mi farà una foto mentre corro e dirà che sono di nuovo ingrassato. Non colleziono maglie. Non ho nemmeno quella del mio esordio in Nazionale. Quando gioco contro qualcuno il cui gioco mi piace, scambierò con lui.”

Fonte Foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, agente Politano: “Spalletti mi disse tali parole su Matteo”

ADL: “Napoli? Parlano i fatti, nessuno mi ha creduto e invece…”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’uragano Fiona a Porto Rico, due morti e danni “catastrofici”